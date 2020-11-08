İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan yalanlama

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın açıklama yaptığı yönündeki çıkan haberleri yalanladı.

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklama yaptığı yönündeki çıkan haberleri yalanladı.


Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından bazı sitelerde ve sosyal medyada Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın maç sonu açıklaması paylaşıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp ise yayınlanan bu açıklamayı resmi sosyal medya hesaplarından yalanladı.


Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Demir Grup Sivasspor, Galatasaray maçının ardından Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz, hiç bir medya kuruluşuna açıklamada bulunmamıştır. Sosyal medyada başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri Otyakmaz hiç bir şekilde kullanmamıştır, tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu asılsız paylaşıma itibar etmemesini önemle rica ederiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.