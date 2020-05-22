Sivasspor'dan Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor'da ikinci kez yapılan korona virüs testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor Kulübü” denildi.