İhlas Haber Ajansı

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Sivassporlu Dimitrios Goutas, depremzedelere 700 bin TL bağışladı

DG Sivasspor’un 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Dimitrios Goutas, depremzedelere 700 bin TL bağışta bulundu.

DG Sivasspor'un 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Dimitrios Goutas, depremzedelere 700 bin TL bağışta bulundu.


Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından spor camiası da kenetlendi. Deprem felaketi sonrası tüm ülkede yaralar sarılmaya çalışılırken, Sivasspor'da forma giyen Dimitrios Goutas'tan da 700 bin TL'lik destek geldi. 28 yaşındaki Yunan oyuncunun depremzedeler için AFAD'a 700 bin TL bağışladığı öğrenildi.

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