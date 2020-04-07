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Sivassporlu Emre Kılınç mekik çekerek meydan okudu!

Sivasspor’un genç yıldızı Emre Kılınç, 45 saniyede 64 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.

Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç, 45 saniyede 64 mekik çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak, arkadaşlarına meydan okudu.


Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun başlattığı mekik çekerek meydan okumaya Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç da katıldı. 25 yaşındaki futbolcu, 45 saniyede 64 mekik çekerek Umut Meraş, Emre Akbaba ve Zeki Özçelik'i meydan okumaya davet etti. Emre Kılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk hafta kapışması. 45 saniyede 64 mekik! İlk hafta için bence hiç de fena değil. Meydan okuma için teşekkürler Cristiano Ronaldo."

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