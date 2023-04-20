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Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt gol sayısını 6'ya yükseltti

DG Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşiyurt, Trabzonspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya yükseltti.

DG Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşiyurt, Trabzonspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.


Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Maçın 37. dakikasında Max Gradel'in pasıyla topla buluşan Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Erdoğan golün ardından büyük sevinç yaşadı.


29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı. Erdoğan 6 golün 2'sini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ve 1'ini de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

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