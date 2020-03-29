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Sivassporlu Fatih Aksoy'dan 35 aileye gıda yardımı

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor forması giyen genç oyuncu Fatih Aksoy, 35 aileye 2 aylık erzak yardımında bulunacak.


Ünlü şarkıcı ve Ahbap Derneği başkanı Haluk Levent'i arayarak 35 aileye yardım etmek istediğini bildiren başarılı defans, ailelerin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, mutluluğunu dile getirirken, golcü futbolcuya da teşekkür etti. Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı;


“Yine Sivasspor'dan Fatih Aksoy aradı. “Dayanışma günleri” kapsamında tam 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Fatih Aksoy. Sen de cansın!”

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