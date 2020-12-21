Sivassporlu Fayçal Fajr 2. golünü attı

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor'da Fayçal Fajr, müsabakanın 60. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Fayçal, golden sonra büyük sevinç yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor forması altında 15 maçta görev aldı. 6 kez sarı kartla cezalandırılan Fayçal, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fayçal ayrıca bin 308 dakikada oyunda kaldı.