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Sivassporlu futbolcular kamp öncesi Covid-19 testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına Yarın Bolu’da başlayacak olan DG Sivasspor’da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Yarın Bolu'da başlayacak olan DG Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.


Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları öncesi Sivassporlu futbolculara Covid-19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip kamp öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe ve tesislerde görevli olan personellere yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi uyguladı.


Test sonuçlarının akşam açıklanacağı öğrenildi.

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