Sivassporlu futbolcular maça polis kıyafetiyle çıktı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Başakşehir maçında kırmızı-beyazlı takım sahaya polis üniformalarıyla çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Kırmızı-beyazlı takımda futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniformalarıyla çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü. Yiğidolar'ın bu davranışı sosyal medyada büyük etkileşim topladı.