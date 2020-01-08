İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivassporlu futbolculara sürpriz doğum günü kutlaması

Lider DG Sivasspor’un Antalya’da devre arası kamp yaptığı otelde kaptan Ziya Erdal, Brezilyalı sporcu Fernando Andrade ve genç futbolcu Furkan Sağman için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.

Lider DG Sivasspor'un Antalya'da devre arası kamp yaptığı otelde kaptan Ziya Erdal, Brezilyalı sporcu Fernando Andrade ve genç futbolcu Furkan Sağman için sürpriz bir organizasyon düzenlendi.


Sivassporlu futbolcular kendileri için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.


Sivasspor resmi internet sitesinden ise futbolcular için kutlama mesajı yayınlanarak, “Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.