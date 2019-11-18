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Sivassporlu futbolculara sürpriz kutlama

Sivasspor’un futbolcuları Arouna Kone ve Paul Papp’ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor'un futbolcuları Arouna Kone ve Paul Papp'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.


D.G. Sivasspor'un yaptığı idman öncesinde golcü oyuncu Arouna Kone ve Paul Papp için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Her iki başarılı sporcu da kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve arkadaşlarının tebriğini kabul etti.


Kulübü resmi internet sitesinden futbolcun doğum gününü kutlayarak; “Futbolcularımızın doğum günlerini kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz” denildi.

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