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Sivassporlu judocular madalya ile döndü

Sivassporlu judocular, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart tarihleri arasında Bingöl’de düzenlenen Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları’nda derece elde ettiler.

Sivassporlu judocular, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart tarihleri arasında Bingöl'de düzenlenen Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'nda derece elde ettiler.


Sivassporlu bayan sporcu Sıdıkanur Şanlı, 57 kiloda 1. olurken, erkeklerde Muhammet Ali Sayıner ise +66 kiloda 3. oldu. Her iki sporcu da Balıkesir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.

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