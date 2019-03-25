Sivassporlu judocular madalya ile döndü

Sivassporlu judocular, Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından 23-24 Mart tarihleri arasında Bingöl'de düzenlenen Yıldız Okullar Judo Grup Müsabakaları'nda derece elde ettiler.

Sivassporlu bayan sporcu Sıdıkanur Şanlı, 57 kiloda 1. olurken, erkeklerde Muhammet Ali Sayıner ise +66 kiloda 3. oldu. Her iki sporcu da Balıkesir'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandı.