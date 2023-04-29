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Sivassporlu taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi

DG Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.


Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

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