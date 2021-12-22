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Sivassporlu taraftarlar Rizespor maçına ilgi göstermedi

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 18.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Ç Rizespor maçına kırmızı-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.


Kırmızı-beyazlı taraftarın karşılaşmaya fazla ilgi göstermediği gözlendi. Soğuk havaya rağmen maça gelen yaklaşık 4 bin taraftarlar ise, maç öncesi futbolcuları tribüne çağırarak “yumruk şov” yaptırdı.


27 bin 532 kişi kapasiteli Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda büyük boşluklar olduğu da görüldü. Diğer yandan kentte eğitim gören Afrikalı öğrenciler de müsabakayı takip etti.

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