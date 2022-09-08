Sivassporlu taraftarlar Slavia Prag maçına ilgi göstermedi

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Slavia Prag maçına kırmızı-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.