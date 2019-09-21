Sivassporlu taraftarlardan koreografi hazırlığı!

Demir Grup Sivasspor'da zorlu Trabzonspor hazırlıkları maça kısa bir süre kala tüm hızıyla devam ediyor.

Kombineli taraftarlar haricinde satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde çok sayıda alan taraftarlar stadı doldurmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre dev karşılaşma için oldukça yoğun çalışan taraftarlar maça özel dev bir koreografi hazırladı. Sivasspor'a her zaman destek veren Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, Pazartesi günü şov yapmak için aralıksız koreografi hazırlığı yapıyor.

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Grubumuz tarafından Trabzonspor maçında yapılacak olan ve büyük ses getirecek koreografimize canlı şahit olmak için tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” ifadesini kullandı.