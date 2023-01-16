Sivassporlu taraftarlardan stadyum tepkisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile Karacabey Belediye arasında yarın oynanacak maçın Kayseri'ye alınması tepkilere neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor maçı, Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin bakımda olması nedeniyle Kayseri'de oynanacak. Sivasspor camiası için büyük önem arzu eden maçında Kayseri'ye alınması ise tepkilere neden oldu.

Sivaslılar, bu kararın maddi ve manevi şehre zararı olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden “İki gün Sivas'ta konaklayacak ve harcama yapacak olan takım başka şehirde kalacak, üstelik Sivasspor'da boş yere konaklama ve yemek ücreti verecek. Sivas'ın kupa maçı Kayseri Stadyumunda değil Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanmalı” şeklinde yorumlarda bulundular.