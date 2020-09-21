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Sivassporlu Traore, Giresunspor'a transfer oldu

DG Sivasspor’un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore, TFF 1.

DG Sivasspor'un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştı.


Giresunspor, Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Traore'yi kadrosuna kattı. Sivasspor'da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak sona eren Abdou Razack Traore, Giresunspor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar anlaşmaya vardı.


31 yaşındaki futbolcunun bugün Giresun'a giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı öğrenildi.

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