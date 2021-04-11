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Sivassporlu yöneticiler, takımı ayakta alkışladı

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. hafta maçında sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da müsabakanın ardından yönetim, kırmızı-beyazlı takımı ayakta alkışladı.


Konyaspor karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Tribünlerin boş olduğu maçta yöneticiler zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle bazı futbolcuların son bölümünde attığı şutlardan sonra büyük heyecan yaşayan yöneticiler, Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.


Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları tebrik ettiği öğrenildi.

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