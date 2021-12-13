Sivasspor'u yönetim ayakta alkışladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray'ı yenerek 3 puanı hanesine yazdıran DG Sivasspor'da yönetimin yüzü gülüyor.

Galatasaray karşısında alınan galibiyet Sivasspor yönetimini oldukça mutlu etti. Maçta yöneticiler de zaman zaman futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Özellikle maçın son bölümünde büyük heyecan yaşayan yöneticiler maç sonrası oyuncuları ayakta alkışladı.

Alınan puandan dolayı oldukça mutlu olduğu gözlenen yönetim kurulu üyelerinden bazılarının da soyunma odasında futbolcuları kutladığı öğrenildi.