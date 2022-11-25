Sivasspor'un Antalya kampı kafilesi belli oldu

DG Sivasspor'un Antalya Belek'te yapacağı kampın kafilesi açıklandı. Kafilede takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan İsrailli oyuncu Dia Saba da yer aldı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Antalya Belek'te kamp yapacak olan Sivasspor'un kamp kafilesi belli oldu.

Kırmızı-beyazlı takımın kafilesinde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan başarılı futbolcu Dia Saba da yer aldı. Kafilede şu isimler bulunuyor:

“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Robin Yalçın, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kader Keita, Armin Derlek, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Clinton N'Jie, Mustapha Yatabare, Karol Angielski, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa, Baver Kuçkar, Emre Gökay, Dia Saba, Max Gradel, Goutas, Aaron Appindangoye.”