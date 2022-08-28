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Sivasspor'un Beşiktaş kafilesi belli oldu

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.


Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.


Sivasspor'un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:


“Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.”

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