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Sivasspor'un ‘Dede' lakaplı Kone'si UEFA'da siftah yaptı

DG Sivasspor’da, 2-0 kazanılan Karabağ maçında galibiyete büyük katkı sunan 37 yaşındaki deneyimli golcü Arouna Kone, Avrupa arenasında siftah yaptı.

DG Sivasspor'da, 2-0 kazanılan Karabağ maçında galibiyete büyük katkı sunan 37 yaşındaki deneyimli golcü Arouna Kone, Avrupa arenasında siftah yaptı.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü müsabakasında Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı Arouna Kone (2) ve Kayode'nin golleriyle 3-2 yendi ve gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.


Maça ilk 11'de başlayan Sivasspor'un ‘Dede' lakaplı 37 yaşındaki futbolcusu Arouna Kone, attığı gollerle Avrupa'da siftah yaptı. Mücadelenin 40. dakikasında penaltıdan ve 79. dakikada da Uğur Çiftçi'nin asisti ile topu filelere gönderen Kone, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.


Diğer yandan Kone'nin golleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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