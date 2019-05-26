Sivasspor'un efsanesi Çolak Selo: "Hiçbir zaman parayı ön planda tutmadım"

Sivasspor'a resmi imzayı atan ilk futbolcu olan ‘Çolak Selo' lakaplı efsane futbolcu Selahattin Elbay'ın kalbi Sivasspor aşkıyla atıyor. Kırmızı-beyazlı takımda 8 yıl forma giyen Çolak Selo, "Hiçbir zaman parayı ön planda tutmadım" dedi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan 74 Yaşındaki Çolak Selo, geçmişte Fatih Terim ve Şenol Güneş'e karşı mücadele ettiğini söyledi. 1967 yılında kurulan Sivasspor'a ilk imzayı atan futbolcu Selahattin Elbay, kırmızı-beyazlı takımda 8 yıl futbol oynadığını ve 5 yılda teknik direktörlük görevi üstlendiğini ifade etti.

“Koşa koşa Sivasspor'a geldim”

Futbola Zonguldakspor'da başladığını söyleyen Elbay, “Sivas amatör kümede gol kralı olduktan sonra Zonguldakspor beni beğenmiş. Zonguldakspor'da 1 sene amatör futbol oynadım. Beni profesyonel yapmak istediler. O zamanın parası ile 2 yıllığına 25 bin lira teklif ettiler. Sonra 1967 yılında Sivasspor'un kurulduğu haberini aldım. Sivasspor'a 2 yıllığına 10 bin liraya memleketimin takımına imza attım. Zonguldakspor'dan koşa koşa adeta kaçarcasına memleketime hizmet etmeye geldim ve 17 Eylül 1967 yılında kurulan Sivasspor'a ilk imzayı atan futbolcuyum. Parayı hiçbir zaman ön planda tutmadım” dedi.

“İzmirspor maçını unutamıyorum”

Efsane futbolcu Çolak Selo, 1968 yılında İzmirspor ile oynadıkları maçı hiç unutamadığını belirterek; “Futbol hayatımda unutamadığım tek maç 19 Mayıs 1968 yılında İzmirspor ile olan maçtı. Koşu pistinin üzerinde insanlar oturuyordu. Maç iyi başladı, çok iyi motive olmuştuk o maça. Teknik Direktörümüz Hilmi Kiretmitçi, 'bu maç dedi Kayseri'de 41 tane şehir verdik, onların ruhuna gidecek' dedi. 'Sakın galip gelmeden soyunma odasına gelmeyin. Ölün, o sahada kalın dedi. Ölünüz o sahada kalsın' dedi. Böyle bir büyük moralle maça çıktık. Yer gök inliyor, bırakın İzmirspor'u karşımızda Brezilya milli takımı olsa ne yazar. Maç başladı, 30. saniyede gol atmak bana nasip oldu. Maçı 3-1 kazandık, biz kümede kaldık, İzmirspor şampiyon oldu. O seneyi hiç unutamıyorum” ifadesini kullandı.

“Sivas'ta Çolak Selo, İstanbul'da Can Bartu”

1969 yılında Sivas'ta yılın sporcusu ödülünü kazanan Çolak Selo, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sivasspor yoluna devam etti. 2. Lig beyaz grupta mücadelemize devam ettik. 1969 yılında illerde yılın sporcusu anketi yapıldı. Ben de Sivas'tan yılın sporcusu seçilme şerefine nail oldum. Aynı yıl Can Bartu'da İstanbul'dan seçilmişti. Bende Çolak Selo olarak Sivas'tan seçildim. Herkes soruyor, senin bu lakabın nereden geliyor diye. Ben maçlarda sol ayağımla gol atardım. Eskiden solaklara, çolak derlerdi. Solak Selahattin, Solak Selahattin zamanla Çolak Selo'ya döndü. Ben bundan da gurur duyuyorum, herkes beni Çolak Selo olarak tanıyor.”

“Sivasspor'da 102 gol attım”

Sivasspor'un unutulmaz ismi Çolak Selo, kırmızı-beyazlı takımda 102 tane gol attığının altını çizerek; “Sivasspor'da toplam 8 yıl futbol oynadım. 5 sene takım kaptanlığı yaptım. Toplamda 102 tane gol attım. Sivasspor'da 100'ün üzerinde gol atan ilk futbolcuyum. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör kurslarına gittim. Sivasspor'da antrenör yardımcılığı yaptım, antrenörlük yaptım. Antrenör B kursunu Fatih Terim'le birlikte bitirdik. Daha sonra ben 5 yıl Sivasspor'da teknik direktörlük yaptım. Sivasspor'a hizmet verdiğim dönemlerde ben ve diğer arkadaşlarım hiçbir zaman maddiyatı ön plana çıkarmadık. Tamamen manevi bir ruhla, amatör bir ruhla takımımıza hizmet ettik. Zaten para da yoktu o zamanlar. Teknik Direktörlük yaptığım zamanlarda Sivasspor hep kümede kalma başarısı gösterdi” ifadesini kullandı.

“Fatih Terim'e sıkıntı yaşattım”

1972'de Adana Demirspor'da forma giyen Fatih Terim'e maçta büyük zorluklar yaşattığını söyleyen Elbay; “1972 yılında Adana Demirspor ile Sivasspor. Biz Adana Demirspor'dan 5 puan öndeydik. Sonradan Adana bu puanı kapattı. Sonra Adana ile maç oynadık. Ben 9 numara oynuyordum, Fatih Terim'de karşımda 5 numara oynuyordu. Fatih Terim'e o maçta çok sıkıntılı anlar yaşattım. Maçta baya zorlandı” dedi.

“Şenol Güneş'e gol attım

Teknik Direktör Şenol Güneş'e gol attığını ifade eden Selahattin Elbay; “Trabzonspor'un kalecisi o zamanlar de Şenol Güneş'ti. Trabzonspor'u yendiğimiz maçlarda ben gol attım. Dolayısıyla Şenol Güneş'e gol atmış oldum. Şenol'la bundan önceki zamanlarda birkaç kez bir araya geldik. Anılarımızı tazeledik. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gördüm yanına gittim. Şenol hocam beni tanıdınız mı, ben Sivassporlu Çolak Selo dedim. Hatırlamaz mıyım bana gol attın dedi. Şimdi de Sivasspor'un gönülden bir takipçisiyim. 7 Sene uğraş sonucu Sivasspor'un tarihi hakkında bir kitap çıkarttım. “Dünden Bugüne Sivasspor” diye. Kitaba çok güzel rağbetler oldu” ifadesini kullandı.