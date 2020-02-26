Sivasspor'un ek kontenjan talebine ret

Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak olan Sivasspor'da maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından dakikalar içinde deplasman biletlerini tüketen kırımızı-beyazlı taraftarları ek kontenjan talep etti. Bu talep Ankaragücü tarafından kabul edilse de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Sivasspor Kulübü konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı;

“Süper Lig'in 24. hafta maçında 01 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarımıza TFF kuralları gereği stadyum kapasitesinin %5'i kadar yer ayrılmıştır. Yönetim kurulumuz, Ankaragücü Kulübü'nden deplasman tribünü kontenjanının arttırılmasını talip etmiştir. Ankaragücü yönetimi talebimize olumlu yanıt verse de, ek kontenjan talep edilen tribünde Ankaragücü taraftarlarına ait kombinelerin olması nedeniyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından talebimiz ret edilmiştir. Ankaragücü yönetimine samimi yaklaşımı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz.”