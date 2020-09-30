DG Sivasspor'un en değerli oyuncusu Max Gradel oldu. 4 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer alan Fildişi Sahilli oyuncuyu takım arkadaşı Fayçal Fajr ise 3 milyon 200 bin Euro'luk değeri ile takip etti.

Sezon başında Toulouse kulübünden 2 yıllığına Sivasspor'a gelen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, 4 Milyon Euro'luk değeri ile takımın en pahalı oyuncusu konumunda yer alıyor.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Gradel'i takım arkadaşı Fayçal Fajr takip etti. 3 milyon 200 bin Euro'luk değeri olan Faslı futbolcu Fajr'i ise 3 Milyon Euro değeri ile kaleci Mamadou Samassa ve 2 milyon 500 bin Euro'luk değeri ile Olarenwaju Kayode takip etti.

Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmezleri

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçmediği oyunculardan Erdoğan Yeşilyurt, 1.80 Milyon Euro'luk değere sahip. Tecrübeli futbolcu Hakan Arslan ile Uğur Çiftçi de 1.50 Milyonluk değerde.