Sivasspor'un en hırçını Douglas

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'un en hırçın futbolcusu, Douglas oldu.

Kart gören 18 oyuncu arasında 31 maçta iki bin 822 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Douglas, 2 kırmızı ve 4 sarı kartla en “hırçın” isim olarak ön plana çıktı. Brezilyalı yıldız oyuncu Douglas ayrıca 3 kez gol atma başarısı gösterirken, 7 kez de asist yaptı.

Yiğidolar'da geride kalan sezonda 18 futbolcu kart gördü. Kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda 34 maçta 3 kez kırmızı kartla ve 55 defa sarı kartla cezalandırıldı.

En fazla sarı kartı David gördü

Sivasspor'da forma giydiği 31 karşılaşmada 10 sarı kart gören başarılı futbolcu David Braz, takımda en fazla sarı kart gören oyuncu oldu. Braz bu sezon ayrıca iki bin 784 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletirken, 3 kez de gol atma başarısı gösterdi.

Hiç kart görmeyenler

Sivasspor'da 2018-2019 sezonunu kaleci Sergio Rochet, defanstan Fatih Aksoy, Eren Çetindere, orta sahadan Serkan Sarıkaya, Ömerhan Ayın, Muhammet Özvardar ve Osman Yaman kart görmeden tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da kart gören futbolcular şöyle:

“Douglas (2 kırmızı, 4 sarı), David Braz (10 sarı), Uğur Çiftçi (5 sarı), Hakan Arslan (5 sarı), Mattias Bjarsmyr (4 sarı), Ziya Erdal (4 sarı), Emre Kılınç (4 sarı), Paul Papp (3 sarı), Serhiy Rybalka (3 sarı), Delvin N´Dinga (3 sarı), Özer Hurmacı (3 sarı), Gabriel Torje (2 sarı), Erdoğan Yeşilyurt (2 sarı), Muhammet Demir (2 sarı), Tolgahan Acar (1 sarı), Ali Şaşal Vural (1 sarı), Mert Hakan Yandaş (1 sarı), Arouna Kone (1 sarı)”