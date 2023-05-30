Sivasspor'un eski futbolcusu Fayçal, 4 Eylül Stadyumu'nda

DG Sivasspor'un eski futbolcusu Fayçal Fajr, Sivasspor-Konyaspor maçını tribünden izledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kırmızı-beyazlı takımın eski futbolcusu Fayçal Fajr da takip etti. Maç için ülkesinden Sivas'a gelen Fajr, karşılaşmayı tribünden izledi.

Müsabaka öncesi Sivassporlu taraftarlar da orta saha oyuncusu Fayçal'a yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

34 yaşındaki Faslı futbolcu 2020-2022 sezonlarında kırmızı-beyazlı formayı terletmişti.