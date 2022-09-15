Sivasspor'un formaları havaalanında kayboldu!

DG Sivasspor Kulübü, bugün oynanacak CFR Cluj maçı öncesi takım formalarının Cluj Havalimanı'nda kaybolduğunu duyurdu.

Sivasspor, Avrupa'daki ikinci maçında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda maç öncesi yaşanan bir gelişme ise camiayı şaşırttı.

Sivasspor Kulübü, takım formalarının Cluj Havalimanı'nda kaybolduğunu duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.