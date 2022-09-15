İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'un formaları havaalanında kayboldu!

DG Sivasspor Kulübü, bugün oynanacak CFR Cluj maçı öncesi takım formalarının Cluj Havalimanı’nda kaybolduğunu duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, bugün oynanacak CFR Cluj maçı öncesi takım formalarının Cluj Havalimanı'nda kaybolduğunu duyurdu.


Sivasspor, Avrupa'daki ikinci maçında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda maç öncesi yaşanan bir gelişme ise camiayı şaşırttı.


Sivasspor Kulübü, takım formalarının Cluj Havalimanı'nda kaybolduğunu duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “CFR Cluj ile oynayacağımız maç için Romanya'ya gelen Demir Grup Sivasspor'umuzda, maçta giyeceğimiz formalarımızın bulunduğu malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kaybolmuştur. Tüm aramalara rağmen forma sandığı bulunamayınca takımımız UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkacaktır” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.