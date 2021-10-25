Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 11. haftasında ise deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak.