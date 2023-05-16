Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Gökay siftah yaptı

DG Sivasspor-Kasımpaşa maçında son dakikalarda oyuna giren Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Gökay, attığı golle siftah yaptı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Müsabaka 2-1 konuk takım Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Max Gradel'in yerine oyuna giren 2006 doğumlu Emre Gökay ilk Süper Lig maçına çıktı. Gökay, 90+7'de sahneye çıktı ve attığı golle hem maçın 2-1'lik skorunu belirledi hem de kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Emre'nin golünün ardından taraftarlar genç oyuncuya tezahüratta bulundu.