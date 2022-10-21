Sivasspor'un hedefi 3'te 3

Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve çıkışa geçen DG Sivasspor, yarın oynayacağı Trabzonspor maçından da galibiyet almak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçta 6 puan topladı ve yükselişe geçti.

Sivasspor, Avrupa'daki performansını da lige yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3'te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.

Yiğidolarda 5 eksik bulunuyor

Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı süren Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James, Trabzon karşısında görev yapamayacak.