Sivasspor'un hedefi yenilmezlikte seriyi 19'a çıkartmak

Süper Lig'de 18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen DG Sivasspor, son 10 lig sezonunda 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 4. takım olmak için Kasımpaşa maçına çıkacak.

Sivasspor; Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde üç kulvarda yer aldığı bu sezona kötü bir başlangıç yaparak düşüşe geçmişti. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar, yeniden ilk 5 için hedefini ortaya koydu. Sivasspor, son olarak deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 5. sıraya yerleşti ve Avrupa hedefine yaklaştı.

Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 18 maça yükseltti. Yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sivasspor, rakibinden puan yada puanlar alıp, son 10 lig sezonunda 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 4. takım olmak istiyor.

Son 10 lig sezonunda 19 maçlık yenilmezlik serisini 3 takım yakalayabilmişti. Fenerbahçe 2011-2012 sezonunda, Medipol Başakşehir 2016-2017 sezonunda ve Galatasaray 2018-2019 sezonunda 19 maç yenilmemezlik serisini yakalamıştı.