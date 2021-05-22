Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 65 puanla 5. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.

Kırmızı-beyazlı ekipte Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 48 müsabakada forma giyen Gradel, 45 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda 4 bin 32 dakika oyunda kaldı.

Gradel'i Fayçal Fajr takip etti

Max Gradel'i 44 maçta 3 bin 781 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın başarılı futbolcusu Fayçal Fajr takip etti. 32 yaşındaki oyuncu 43 kez ilk 11'de görev alırken, 9 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Robin Yalçın 43 maçta forma giydi

Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Robin Yalçın, 43 maçta 3 bin 359 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Takım kaptanı Hakan Arslan ise 42 maçta 3 bin 502 dakika oyunda kaldı.

Futbolcuların forma giydiği maç sayısı

Sivassporlu futbolcuların 2020-2021 sezonunda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldığı süreler şöyle:

48 maç Max Gradel - 4032 dakika

44 maç Fayçal Fajr - 3781 dakika

41 maç Uğur Çiftçi - 3521 dakika

42 maç Hakan Arslan - 3502 dakika

43 maç Robin Yalçın - 3359 dakika

35 maç Caner Osmanpaşa - 2996 dakika

39 maç Mustapha Yatabare - 2779 dakika

35 maç Samba Camara - 2605 dakika

36 maç Claudemir - 2208 dakika

33 maç Erdoğan Yeşilyurt - 2119 dakika

24 maç Mamadou Samassa - 2072 dakika

40 maç Olarenwaju Kayode - 2017 dakika

22 maç Ali Şaşal Vural - 1920 dakika

32 maç Isaac Cofie - 1890 dakika

19 maç Ahmet Oğuz - 1597 dakika

17 maç Aaron Appindangoye - 1487 dakika

22 maç Ziya Erdal - 1068 dakika

41 maç Arouna Kone - 846 dakika

15 maç Tyler Boyd - 750 dakika

22 maç Casimir Ninga - 748 dakika

20 maç Jorge Felix - 442 dakika

5 maç Muammer Yıldırım - 420 dakika

5 maç Kerem Atakan Kesgin - 159 dakika

4 maç Alaaddin Okumuş - 105 dakika