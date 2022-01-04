İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Spor Toto Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.


Kırmızı-beyazlılarda Süper Lig'in ilk yarısında 18 müsabakada forma giyen Gradel, 18 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda bin 549 dakika oyunda kaldı.



Gradel'i Goutas takip etti


Max Gradel'i 17 maçta, bin 530 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu Dimitris Goutas takip etti. 27 yaşındaki Yunan oyuncu 17 kez ilk 11'de görev alırken, 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.



Uğur Çiftçi 17 maçta forma giydi


Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, 17 maçta bin 441 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki savunmacı, sezonun ilk devresinde 1 asist yapma başarısı gösterdi.


Sivassporlu futbolcuların 2021-2022 sezonunda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldığı süreler şöyle:



Max Gradel (18 maç) - 1549 dakika


Dimitris Goutas (17 maç) - 1530 dakika


Uğur Çiftçi (17 maç) - 1441 dakika


Fayçal Fajr (16 maç) - 1422 dakika


Caner Osmanpaşa (15 maç) - 1342 dakika


Hakan Arslan (18 maç) - 1162 dakika


Pedro Henrique (14 maç) - 1106 dakika


Mustapha Yatabare (18 maç) - 1086 dakika


Ali Şaşal Vural (12 maç) - 1080 dakika


Ahmet Oğuz (15 maç) - 964 dakika


Isaac Cofie (14 maç) - 957 dakika


Olarenwaju Kayode (17 maç) - 933 dakika


Erdoğan Yeşilyurt (16 maç) - 702 dakika


Samba Camara (10 maç) - 699 dakika


Muammer Yıldırım (7 maç) - 630 dakika


Kerem Atakan Kesgin (6 maç) - 404 dakika


Jorge Felix ( 7 maç) - 392 dakika


Azubuike (10 maç) - 387 dakika


Ziya Erdal (6 maç) - 278 dakika


Leke James (10 maç) - 272 dakika


Fredrik Ulvestad (7 maç) - 258 dakika


Sefa Yılmaz (11 maç) - 137 dakika


Koray Altınay (1 maç) - 90 dakika


Özkan Yiğiter (5 maç) - 14 dakika


2 maç Muhammed Emin Ergin - 2 dakika

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.