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Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal baba oldu

DG Sivasspor’un file bekçilerinden Ali Şaşal Vural, baba olma mutluluğunu yaşadı.

DG Sivasspor'un file bekçilerinden Ali Şaşal Vural, baba olma mutluluğunu yaşadı.


Sivasspor'un deneyimli kalecilerinden Ali Şaşal Vural baba oldu. Kaleci Vural'ın eşi Türkü Vural, bu sabaha karşı hastanede 3, 315 kilogram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, minik bebeğe Alvina adını verdi.


Kırmızı-beyazlı kulüp ise, resmi sitesinden kaleci Ali Şaşal için kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “Futbolcumuz Ali Şaşal Vural, baba olma mutluluğunu yaşadı. Vural ailesine çocuğuyla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz” ifadesi kullanıldı.

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