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Sivasspor'un kalecisi Muammer'e sürpriz doğum günü kutlaması

DG Sivasspor’da, 31 yaşına giren kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım için doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor'da, 31 yaşına giren kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım için doğum günü kutlaması yapıldı.


Sivasspor'un kalecilerinden Muammer Yıldırım'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Sivasspor'un bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanın ardından kaleci Muammer Yıldırım için sahada sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Muammer, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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