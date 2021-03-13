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Sivasspor'un kaptanı Hakan, gol sayısını 6'ya çıkarttı

DG Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon altıncı kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 45. dakikasında sahneye çıkan Hakan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Kaptan Arslan böylece bu sezonki altıncı golünü kaydetti.


Mücadeleye 11'de başlayan Arslan, attığı gollerden sonra arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.

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