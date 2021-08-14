Sivasspor'un Kopenhag ile oynayacağı maçların saati belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u, 3. turda ise Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi kupanın dışına iterek play-off'a yükselen Yiğidolar bu turda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk mücadele Sivas'ta 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelenin rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanacak.