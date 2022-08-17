Sivasspor'un Malmö kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele olacak DG Sivasspor’da kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında İsveç temsilcisi Malmö ile mücadele olacak DG Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Murat Paluli yer almadı.
Sivasspor'un eleme turu ilk maçında Malmö ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Murat Paluli kamp kadrosunda yer almadı.
Sivasspor'un Malmö kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan, Charisis, Clinton N'Jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.”