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Sivasspor'un Süper Kupa maçı dev ekrandan izlenecek

Sivas Belediyesi, Süper Kupa final maçında DG Sivasspor’un, Trabzonspor ile oynayacağı final maçını Buruciye Medresesi önünde dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.

Sivas Belediyesi, Süper Kupa final maçında DG Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı final maçını Buruciye Medresesi önünde dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.


Sivas Belediyesi, 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Süper Kupa final maçında Sivasspor'a desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas Belediyesi, kupa maçını dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu. Buruciye Medresesi önüne kurulacak dev ekran ile final heyecanını İstanbul'a gitmeyen tüm Sivaslılar takip edebilecek.


Sivas Belediyesi sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili yaptığı paylaşıma, “Süper Kupa final maçı heyecanını stadyumdan yaşayamayan hemşehrilerimiz için dev ekran kuruyor, karşılaşmayı canlı olarak yayınlıyoruz. Haydi Yiğidolar şimdi Sivasspor'umuza destek zamanı” notunu ekledi.

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