Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi maç saatleri belli oldu

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynayacağı maçlarında maç saatleri açıklandı.
DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlarında maç saatleri açıklandı. Buna göre Petrocub-Sivasspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile Sivasspor arasında oynanacak ilk mücadele 22 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de ise Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş mücadelesi için karşı karşıya gelecek.