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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Türkiye’yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek DG Sivasspor’un muhtemel rakibi yarın belli olacak.

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek DG Sivasspor'un muhtemel rakibi yarın belli olacak.


Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde saat 14.00'te düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.


Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, Avrupa arenasında yoluna, UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

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