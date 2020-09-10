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Sivasspor'un yeni takım otobüsü hazır

DG Sivasspor’a hediye edilen yeni takım otobüsü, yapılan dış giydirme dizaynı ile kullanıma hazır hale geldi.

DG Sivasspor'a hediye edilen yeni takım otobüsü, yapılan dış giydirme dizaynı ile kullanıma hazır hale geldi.


Kırmızı-beyaz renklerin hakim olduğu otobüsün dış giydirmesinde Sivasspor logosu, kırmızı kuşak, top ve yıldız teması yer alıyor. Otobüsün arka kısmında Sivasspor logosu ve resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına da yer verildi.


Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, “Kampanyayla bünyemize kazandırılan yeni takım otobüsümüz, kulübümüze teslim edilmek üzere İstanbul'da bizi bekliyor” ifadesi kullanıldı.

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