Sivasspor'un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.