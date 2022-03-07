İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'un yeni transferi Caroline sakatlandı!

Sivasspor Kadın Futbol Takımı’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline talihsiz bir sakatlık geçirdi. Caroline, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor'da, sakatlık şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda takıma transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline sakatlandı.


Galatasaray maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye götürülen Caroline'nin tedavisi sürüyor. Dizinden sakatlanan ve koltuk değnekleri ile yürüyen Caroline'nin bir süre daha yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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