İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'un yeni transferi Charisis sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor’un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Charilaos Charisis, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


Charilaos Charisis, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


27 yaşındaki oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.