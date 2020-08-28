DG Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un yeni transferi Robin Yalçın'a, sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.