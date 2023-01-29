Sivassporun yeni transferi Samu Saiz ilk idmana çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Yiğidoların yeni transferi Samu Saiz takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında dün Adana Demirspor ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Öte yandan yeni transfer Samu Saiz de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Adana Demirspor karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

Alanyaspor ile Sivasspor, 31 Ocak Salı günü saat 17.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak.