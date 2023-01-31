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Sivasspor'un yeni transferleri Caicedo ile Saiz ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transferler Jordy Caicedo ile Samu Saiz, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u Yatabare ve Gradel'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yeni transferlerden Jordy Caicedo ile Samu Saiz kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Maçın 62. dakikasında Mustapha Yatabare'nin yerine oyuna giren Caicedo ile 74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yerine dahil olan Saiz performansları ile taraftarlardan beğeni kazandı.


Caicedo ile Saiz geçtiğimiz günlerde Sivasspor'a transfer olmuştu.

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